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        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 02.05.2025 - 13:11
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        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İŞKUR'un kurumsal performansı, öğrencilerin mesleki beceri eğitimleri ve 8 Mayıs'ta yapılacak Niğde İstihdam Buluşmaları değerlendirildi.

        Ayrıca toplantıda, istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyelerinden görüş alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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