Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Ayrıca toplantıda, istihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyelerinden görüş alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda İŞKUR'un kurumsal performansı, öğrencilerin mesleki beceri eğitimleri ve 8 Mayıs'ta yapılacak Niğde İstihdam Buluşmaları değerlendirildi.

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