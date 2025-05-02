Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ekipler, Niğde başta olmak üzere Erzurum, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.