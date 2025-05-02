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        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:13
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        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşların kredi kartı bilgilerini bilişim yoluyla ele geçirerek bilgisi ve rızası olmadan kullananlara karşı çalışma başlattı.

        Ekipler, Niğde başta olmak üzere Erzurum, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı yaptıkları operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

        Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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