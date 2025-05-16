NÖHÜ'de "Hayata Gülümse: MS Hastalığında Farkındalık Projesi" tanıtıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) bünyesinde yürütülen "Hayata Gülümse: MS (Multiple Skleroz) Hastalığında Farkındalık Projesi"nin lansmanı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NÖHÜ Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanda, Türkiye MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Melih Tütüncü, katılımcılara MS hastalığı ve tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Tok ise toplumsal fayda çalışmalarının üniversitenin stratejik hedefleri arasında olduğuna dikkati çekti.

Projenin üniversite-şehir-toplum bütünleşmesinin başarılı bir örneği olduğunu belirten Tok, yakın vadede projenin çok önemli geri dönüşlerinin olacağını ifade etti.

Proje kapsamında hazırlanan ve sözü ile müziği sanatçı akademisyen ve proje yürütücüsü Gülşah Tanrıöver'e ait farkındalık şarkısı, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Korosu tarafından seslendirildi.