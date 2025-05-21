Niğde'de vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 12 -19 Mayıs tarihleri arasında hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para ve yankesicilik olaylarının önüne geçilebilmesi ve alınabilecek önlemlere yönelik vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.