Niğde'de vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi
Niğde'de polis ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.
Niğde’de polis ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 12 -19 Mayıs tarihleri arasında hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para ve yankesicilik olaylarının önüne geçilebilmesi ve alınabilecek önlemlere yönelik vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.
Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.
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