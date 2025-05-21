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        Niğde'de obsidyen sergisi ziyarete açıldı

        Niğde'de Cumhuriyet'in 102'nci yılı kapsamında düzenlenen "Paleolitik Çağ'dan Günümüze Parlayan Değer: Obsidiyen" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:59
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        Niğde'de obsidyen sergisi ziyarete açıldı
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        Niğde'de Cumhuriyet'in 102'nci yılı kapsamında düzenlenen "Paleolitik Çağ'dan Günümüze Parlayan Değer: Obsidiyen" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Bedesten Kent Müzesi’nde hazırlanan sergi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında açıldı.

        Serginin açılışını gerçekleştiren Vali Cahit Çelik, "İlimizin kültürel zenginliğini yansıtan bu tür etkinlikler, hem geçmişimizi tanımak hem de gelecek kuşaklara aktarmak adına büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan tarihi bedestende açılan sergide, Göllüdağ ve çevresindeki obsidyen kaynaklarından elde edilen Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, İlk Tunç Çağı ve Asur Ticaret Kolonileri dönemlerine ait toplam 73 eser yer alıyor.

        Ziyaretçilerini tarih öncesi dönemlerin eşsiz tanığı obsidyenin izinde bir yolculuğa çıkaran sergi, 30 Kasım 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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