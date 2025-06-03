Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan kurban keseceklere uyarı

Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İnan, yaptığı açıklamada, her yıl bayram süresince yaşanan yaralanmalara dikkat çekerek, kurban kesimlerinin mutlaka ehil kişiler tarafından ve uygun alanlarda yapılması gerektiğini belirtti.

Kesim sırasında kullanılan aletlerin temizliği, eldiven kullanımı ve kişisel hijyenin büyük önem taşıdığını kaydeden İnan, özellikle kolesterol, tansiyon, şeker ve kalp-damar hastalığı olan vatandaşların kırmızı et tüketimi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Kurban etinin kesildikten hemen sonra değil, bir süre dinlendirildikten sonra tüketilmesinin sindirim sistemi açısından daha sağlıklı olacağını da vurgulayan İnan, "Tüm vatandaşlarımızın sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.