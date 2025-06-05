Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Çelik'ten Kurban Bayramı mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:56 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Çelik'ten Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çelik, mesajında, milletçe birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'nı, karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik gibi yüce değerlerin hatırlanmasına, yaşatılmasına vesile olan özel günler olduğunu vurgulayan Vali Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu mübarek günler, millet olarak geçmişten gelen kültürel ve manevi mirasımızı geleceğe taşımamıza imkan sağlayan güçlü bir bağ niteliğindedir. İçinde bulunduğumuz bayram günleri, yardımlaşmanın arttığı, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların geride bırakıldığı, birlik ve beraberlik duygularının en üst seviyeye çıktığı zamanlardır. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, tüm Niğdeli hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        Adana'da 'Ölüler Kahvesi'nde bayram geleneği bu yıl da sürdürüldü
        İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında
        İzmir'de yolcunun "yolu uzattın" iddiasıyla taksiciyi darbetmesi araç içi kamerasında
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak

        Benzer Haberler

        Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Niğde'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Niğde Valisi Çelik, bayram tedbirlerini açıkladı
        Niğde Valisi Çelik, bayram tedbirlerini açıkladı
        Niğde'de sahte içki operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de sahte içki operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Kurban Bayramı mesajı
        Niğde'de Kurban Bayramı nedeniyle çeşitli tedbirler alındı
        Niğde'de Kurban Bayramı nedeniyle çeşitli tedbirler alındı
        Niğde'de hastanede yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı
        Niğde'de hastanede yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı