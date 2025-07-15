Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

        Şehidin kabrini ziyarete gelen çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim ve dua okuyor. Çocuklarına Ömer Halisdemir'in kahramanlıklarını anlatan aileler, duygulu anlar yaşıyor.

        Nevşehir'den ailesiyle şehidin kabrine gelen Azmi İnanan, milletin ekmeğini yiyerek millete silah sıkan ve hainlik yapanların affedilemeyeceğini belirtti.

        Ömer Halisdemir'in darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini ifade eden İnanan, "Sabah namazından sonra buraya gelirken birçok şey canlandı aklımda. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden birçok insan buraya gelmiş. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu millet şehidine, vatanına sahip çıkıyor. Vatanına sahip çıkana sahip çıkıyor. Bakın sabah namazından itibaren geldik. Burada ziyaretler başlamış, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Konya, Antalya, Mersin, Alanya ve Almanya'dan, yurt içi ve dışından yüzlerce, binlerce insan buraya akın ediyor." diye konuştu.

        Aksaray'dan gelen Şahin Ada, hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini ve daha önce de Halisdemir'in kabrine ziyarete geldiğini söyledi.

        Eşiyle duygulu anlar yaşadığını dile getiren Ada, "Bu benim dördüncü gelişim. İnşallah her yıl da gelmeyi düşünüyorum. Bizim için bu şehit 39 kurşun yedi. Mekanı cennet olsun. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum yani çok duygulanıyorum. Buraya geldiğimde her zaman ağlıyorum." dedi.

        Almanya'dan gelen gurbetçi Fatma Kılıç ise Ömer Halisdemir'in kabrini görünce hüzünlendiğini ifade etti.

        Halisdemir'in 15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından birisi olduğunu vurgulayan Kılıç, "Onun sayesinde bayrağımız ayak altına inmedi ve onun sayesinde gururla gezebiliyoruz. Hainlere karşı durabiliyoruz. Ne mutlu ki böyle bir kardeşimiz olduğu için. Allah'ım gani gani rahmet eylesin. Ailesine de büyük sabırlar ihsan eylesin. Kolay bir şey değil tabii. Bir insanın kendi canını ortaya koyması çok büyük bir onur. Yani şüphesiz hiç böyle düşünmeden kendini feda edebilen askerlerimizin sayesinde biz bugün burada gelip oturabiliyor evlerimizde rahat uyuyabiliyoruz. " ifadelerini kullandı.

        İlhan Kılıç da 2 yıldır şehidin kabrine geldiğini ve çok duygulandığını dile getirdi.

        Halisdemir'in vatanı için gözünü kırpmadan şehit olduğunu belirten Kılıç, "9 yıl değil, bir 19 yıl daha geçse de unutmayız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        Özel, Güler, Adan ve Ala Habertürk TV'de
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        İlki burada yaşanmıştı! O kurşun Atatürk'e hediye!
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Kavgayı ayırırken kardeşi bıçakladı!
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Trump: Putin'le işim bitmedi
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!

        Benzer Haberler

        Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyare...
        Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in mezarını ziyare...
        Şehit Ömer Halisdemir anısına 750 kilometre pedal çevirip şehit toprağını k...
        Şehit Ömer Halisdemir anısına 750 kilometre pedal çevirip şehit toprağını k...
        Niğde'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 16 yaralı
        Niğde'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 16 yaralı
        Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı
        Niğde'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı
        NÖHÜ Rektörü Uslu'dan üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
        NÖHÜ Rektörü Uslu'dan üniversitenin 33'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
        Niğde'de hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Niğde'de hakkında 20 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı