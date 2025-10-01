Niğde İl Sağlık Müdürü İnan'dan Normal Doğum Haftası mesajı

Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, mesajında, normal doğumun anne ve bebek sağlığı için önemli olduğunu belirtti.

Hayatın en kıymetli ve özel anının doğum olduğunu vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Tıbbi zorunluluk olmadığı sürece normal doğumun tercih edilmesi, anne ve bebek sağlığı açısından en güvenilir yöntemdir. Normal doğum, annenin doğum sonrası daha kısa sürede toparlanmasına, bebeğin dünyaya daha kolay uyum sağlamasına katkı sunmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak anne adaylarımızın gebelik sürecinden doğuma kadar güvenli, bilinçli ve sağlıklı bir yolculuk geçirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Eğitim programlarımız, bilgilendirme faaliyetlerimiz ve sağlık personelimizin özverili çalışmalarıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm annelerimize ve anne adaylarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli doğumlar diliyor, 'sağlıklı nesiller için normal doğum' anlayışını toplumumuzda daha da yaygınlaştırmayı temenni ediyorum."