Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Niğde merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram esrar, 50 sentetik hap ve kök keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
