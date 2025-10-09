Habertürk
Habertürk
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Niğde merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:58 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:58
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Niğde merkez, Bor ve Çiftlik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez, Bor ve Ulukışla ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 30 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram esrar, 50 sentetik hap ve kök keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

