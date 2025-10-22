Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 22.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:30
        
        

        ​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Çiftlik ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tüfek, tabanca, tabanca yapımında kullanılan 34 malzeme, 2 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

