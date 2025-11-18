Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Niğde'de bir okulda pasta yedikten sonra rahatsızlanan 6 öğrenci, kaldırdıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 23:40 Güncelleme: 18.11.2025 - 23:40
        Niğde'de 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Niğde'de bir okulda pasta yedikten sonra rahatsızlanan 6 öğrenci, kaldırdıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda pasta yiyen E.D. (16), R.D (17), M.Ç (15), M.D (15), R.Ç (16) ve Y.Ç (15) bir süre sonra rahatsızlandı.

        Nöbetçi öğretmenin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından öğrenciler kaldırıldıkları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

