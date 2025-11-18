Niğde'de 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mehmet Göker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda pasta yiyen E.D. (16), R.D (17), M.Ç (15), M.D (15), R.Ç (16) ve Y.Ç (15) bir süre sonra rahatsızlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.