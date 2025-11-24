Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Giriş: 24.11.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:16
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Niğde merkez ve Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 19-23 Kasım tarihlerinde yürüttüğü çalışmalarda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 20,8 gram sentetik uyuşturucu ve 98 sentetik hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

