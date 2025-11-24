Habertürk
        Niğde Haberleri

Niğde 8. Kitap Fuarı açıldı

        Niğde 8. Kitap Fuarı açıldı

        Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Giriş: 24.11.2025 - 14:11 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:11
        Niğde 8. Kitap Fuarı açıldı
        Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Vali Cahit Çelik, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi otoparkındaki fuarın açılışında ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını söyledi.

        İstatistiklerde Türkiye'de kitap okuma oranının düşük olduğunu belirten Çelik, Batılı ülkelerin ise üst sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

        Okumanın yemek içmek kadar elzem olduğunu vurgulayan Çelik, "Kitap ufkumuzu açıyor, kendisine güvenen ve kendisini bilen birey her şeyi okumalı. Kainatı, kitabı, Kur'an-ı Kerim'i okumalı ve bu şekilde ancak nesilleri daha iyi bir şekilde yetiştirebiliriz. Bu fuarları bu açıdan kıymetli buluyorum, destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentin kültürel anlamda iyi konumda olduğunu ifade etti.

        Kentte son yıllarda okuma oranlarında yükseliş olduğuna işaret eden Özdemir, "Belediye olarak son 6 yılda kente 5 kütüphane yaptık. Niğde'de tüm mahallelere kütüphaneler yapacağız demiştim, 5'ini yaptık, Allah kalanları da yapmayı nasip etsin. Fuarımız 30 Kasım'a kadar açık kalacak, birçok söyleşi olacak, 50'nin üzerinde yazarımızı misafir edeceğiz, 200'ün üzerinde yayınevi katılım sağlıyor." diye konuştu.

        Yazar Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ise insanın hayatta kaldığı müddetçe hem öğretmen hem öğrenci olduğunun altını çizerek, kitap fuarında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen Niğde 8. Kitap Fuarı, 30 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

