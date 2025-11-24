Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:13 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:13
        Niğde'de silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Konaklı beldesi Hüyük Mahallesi'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada İ.B. tarafından tüfekle ağır yaralanan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan B.Y. kurtarılamadı.

        B.Y'nin cenazesinin mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

        Jandarmanın, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

