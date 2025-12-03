Niğde Valisi Çelik'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, engelliliğin yalnızca fiziksel sınırlılıklardan ibaret olmadığını vurguladı.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Çelik, devletin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yaşam ve erişilebilirlik gibi birçok alanda engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekti.

Kentteki kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlü bir işbirliği tesis edildiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerimizin günlük yaşamda ihtiyaç duydukları hizmetlere daha hızlı, kolay ve kapsayıcı biçimde erişebilmelerini sağlayan uygulamalar kararlılıkla hayata geçirilmektedir. Hedefimiz, her bir bireyin potansiyelini özgürce ortaya koyabildiği ve eşit fırsatlara erişebildiği bir şehir kültürünü daha da güçlendirmektir. Bugün eğitimden spora, sanattan bilim ve iş dünyasına kadar pek çok alanda önemli başarılar elde eden engelli vatandaşlarımızın azmi ve kararlılığı, hepimiz için güçlü bir ilham kaynağıdır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumumuzda farkındalığın ve duyarlılığın artmasına vesile olmasını diliyorum."