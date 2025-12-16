Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 10-14 Aralık'ta yürüttüğü çalışmalarda 12 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 80 sentetik hap, aseton ve cam aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
