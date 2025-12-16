Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 80 sentetik hap, aseton ve cam aparat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 10-14 Aralık'ta yürüttüğü çalışmalarda 12 zanlıyı yakaladı.

