        Niğde Haberleri

        Niğde'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        15.12.2025 - 11:11
        Niğde'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Niğde'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Aralık'ta "yağma ve konut ihlali" suçuna yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda İ.T. ve M.N.K'yi gözaltına aldı.

        Operasyonda, 3 altın bilezik, yüzük ve av tüfeği ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

