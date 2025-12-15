Niğde'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Niğde'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 Aralık'ta "yağma ve konut ihlali" suçuna yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda İ.T. ve M.N.K'yi gözaltına aldı.
Operasyonda, 3 altın bilezik, yüzük ve av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
