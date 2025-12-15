Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

        Niğde merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        15.12.2025 - 10:21
        Niğde merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
        Niğde merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı.

        Niğde, Adana, Burdur, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

        Biri yurt dışında olmak üzere 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

        Operasyonda, 28 sentetik hap, 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 banka kartı, bilgisayar ve SD kart ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

