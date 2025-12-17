Niğde'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu R.A. (27) ile C.Ö. (24) yaralandı.

Kale Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

