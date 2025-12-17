Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 17.12.2025 - 22:50 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:50
        Niğde'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kale Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada tüfekle ateş edilmesi sonucu R.A. (27) ile C.Ö. (24) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

