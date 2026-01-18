Habertürk
Habertürk
        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 18:41 Güncelleme: 18.01.2026 - 18:41
        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu
        Niğde'de yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

        Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan N.C'den (65) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, N.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        N.C'nin cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

