Niğde Valisi Akmeşe'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Akmeşe, mesajında, milletin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde tezahür ettiği, tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü idrak etmenin onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.



Çanakkale Deniz Zaferi'nin iman, azim ve kararlılıkla verilen mücadelenin en anlamlı nişanelerinden biri olduğunu ifade eden Akmeşe, vatan söz konusu olduğunda Türk milletinin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını vurguladı.



Akmeşe, "Çanakkale Geçilmez" sözünün yalnızca bir savaşın sonucu olmadığını ve milletin hürriyetine, vatanına, bayrağına olan sarsılmaz bağlılığının ifadesi olduğunu kaydetti.



Çanakkale'de sergilenen kahramanlık ve fedakarlığın bağımsızlık azmini güçlendirdiğine dikkati çeken Akmeşe, şöyle devam etti:



"Aziz ecdadımızın vatan uğruna ortaya koyduğu bu büyük mücadele, bugün de bizlere ilham vermeye ve yol göstermeye devam etmektedir. Bizlere düşen en önemli görev aziz şehitlerimizin kanlarıyla bizlere emanet ettiği bu mukaddes vatanı aynı inanç, azim ve kararlılıkla korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Şehitlerimizin aziz hatırası milletimizin gönlünde daima yaşayacak, onların gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de ve vatanımızın dört bir yanında canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

