Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelinin ikametlerinde, üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 162,9 gram sentetik uyuşturucu, 87 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu, tabanca, 50 fişek ve 33 bin 700 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
