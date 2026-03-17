Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Kabak musakka

        TUNAHAN AKGÜN - Niğde'de genellikle yaz aylarında tüketilen kabak musakka, yöre halkının en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 11:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Niğde mutfağının geleneksel yemeklerinden kabak musakkanın yapımı anlatıldı.

        Bölgede yaz aylarında bolca yetiştirilen taze kabakların, domates, biber, soğan, sarımsak, baharat ve ince bulgurla pişirilmesiyle hazırlanan kabak musakka, hem sade hem de besleyici olması nedeniyle yıllardır Niğde mutfağının vazgeçilmez yemekleri arasında bulunuyor.

        Kentin kırsal bölgelerinde odun ateşinde ağır ağır pişirilen yemek, farklı illerde de isteğe göre pirinç ve kıymayla hazırlanıyor.

        Kabak musakkanın tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Gülay Bozkurt, Niğde'nin yerel ürünleriyle hazırlanan kabak musakkanın yöresel mutfağın sadeliğini ve doğallığını temsil ettiğini söyledi.

        Kabak musakkanın hafifliği ve doyuruculuğuyla geleneksel ev yemekleri kültürünü yansıttığını belirten Bozkurt, yemeğin genellikle yaz aylarında taze sebzelerle hazırlandığını kaydetti.

        Kabak musakka için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (4 kişilik)

        • 6 kabak
        • 1 kuru soğan
        • 3 diş sarımsak
        • 4 yeşil biber
        • 3 domates
        • 1 tatlı kaşığı biber salçası
        • 1 tatlı kaşığı domates salçası
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 tatlı kaşığı pul biber
        • 1 çay kaşığı toz biber
        • 1 çay kaşığı kimyon
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • Yarım su bardağı bulgur
        • Yarım çay bardağı zeytinyağı

        Süslemek için (isteğe göre)

        • Dereotu

        Yapılışı

        1. Tencereye zeytinyağı konulur.

        2. Üzerine doğranmış kuru soğan ve sarımsak eklenir.

        3. Soğan ve sarımsak kavrulduktan sonra doğranmış biberler ve salça eklenir.

        4. Salçanın kavrulmasının ardından domatesler eklenir.

        5. Ardından toz ve pul biber eklenen malzemeler 5 dakika kısık ateşte kavrulur.

        6. Kavurma işleminden sonra doğranmış kabaklar eklenerek malzemeler karıştırılır.

        7. Daha sonra yaklaşık 3 su bardağı kadar sıcak su eklenir.

        8. Sudan sonra bulgur, karabiber, kimyon ve tuzu eklenir.

        9. Tüm malzemeleri ekledikten sonra yemek kısık ateşte 30 dakika pişmeye bırakılır.

        10. Yemek suyunu çektikten sonra üzerine isteğe göre dereotuyla servis edilebilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Konutta reel düşüşe devam
        Konutta reel düşüşe devam
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
        Benzer Haberler

        Niğde'de koruyucu aileler ve çocuklar iftar programında buluştu
        Niğde'de koruyucu aileler ve çocuklar iftar programında buluştu
        Niğdeli cimnastikçiler Dünya Kupası heyecanını yerinde yaşadı
        Niğdeli cimnastikçiler Dünya Kupası heyecanını yerinde yaşadı
        Niğde'de ilahi rüzgarı esecek
        Niğde'de ilahi rüzgarı esecek
        Niğde'nin coğrafi işaretli lezzeti 'tahinli pide' Türkiye'nin dört bir yanı...
        Niğde'nin coğrafi işaretli lezzeti 'tahinli pide' Türkiye'nin dört bir yanı...
        Niğde'de alınan 3 elektrikli otobüs ücretsiz hizmete başladı
        Niğde'de alınan 3 elektrikli otobüs ücretsiz hizmete başladı
        NÖHÜ Rektörü Hasan Uslu'dan Niğde'nin üretim potansiyeline dikkat çeken mak...
        NÖHÜ Rektörü Hasan Uslu'dan Niğde'nin üretim potansiyeline dikkat çeken mak...