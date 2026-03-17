Niğde'de uygulama noktasındaki bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Niğde'de jandarma uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Ç.A'nın (32) kullandığı 01 AHV 613 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Kayseri kara yolundaki jandarma uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.