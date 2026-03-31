        Niğde'de kuaför dükkanına saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

        Niğde'de bir kuaför dükkanına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 31.03.2026 - 18:40 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 26 Mart'ta bir kuaför dükkanına düzenlenen silahlı saldırı ve kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.V. ve A.U. ile suça sürüklenen çocuk M.Ö'yü yakaladı.

        İkametlerdeki aramada, 1 tabanca, 1 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Benzer Haberler

        Niğde'de kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
        Niğde'de iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 3 tutuklama
        Ulukışla'daki diyaliz hastaları artık tedavi için ilçe dışına gitmeyecek
        Kütüphane Haftası Niğde'de düzenlenen törenle başladı
        Atık kumaşlar huzurevine umut oldu
        NÖHÜ'de "Kayıp Coğrafya'nın İzinde: Kudüs ve Doğu Türkistan" konferansına y...
