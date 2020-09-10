Niğde'de karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek, masrafları da kendilerinden tahsil edilecek

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B. Andaç ARSLANPAY/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Valiliği, koronavirüs karantinasını ihlal eden kişilerin yurtlara yerleştirileceğini, masraflarının da yine bu kişilerden tahsil edileceğini açıkladı.

Kentte artan koronavirüs vakaları üzerine Niğde Valiliği, sosyal medya üzerinden duyuru yayınladı. Duyuruda, koronavirüs karantinasını ihlal eden kişilerin yurtlara yerleştirileceğini bildirdi. Açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir. Lütfen tedbirlere uyalım" denildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez B. Andaç ARSLANPAY

2020-09-10 11:19:11



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