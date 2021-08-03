Kınık Höyük kazısından çıkan eserler sergilenecek

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Niğde’nin Altunhisar İlçesinde arkeolojik kazı alanı Kınık Höyük’den çıkan eserler sergilenecek.



Altunhisar Kaymakamı Doğukan Mızrak, çalışmaları devam eden arkeolojik kazı alanı Kınık Höyük’ü ziyaret ederek; kazı ekibinden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Mızrak’a Altunhisar Belediye Başkanı Vedat Kirazcı, İlçe Emniyet Amiri Bektaş Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Doğan eşlik etti.



Kaymakam Mızrak; Kınık Höyük’den çıkan arkeolojik eserlerin önümüzdeki günlerde Niğde Müzesinde sergileneceğini, bununla birlikte ilçe tanınırlığının artacağını ve ilerleyen yıllarda Altunhisar turizmine önemli katkı sunacağını ifade etti.

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