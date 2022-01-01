Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

Niğde'de Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı şahin korumaya alındı.
Çiftlik ilçesi Çardak köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, yaralı buldukları şahini, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevlilerine teslim etti. Yaralı şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.