Jandarmanın bulduğu yaralı şahin koruma altına alındı

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Niğde'de Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı şahin korumaya alındı.

Çiftlik ilçesi Çardak köyünde devriye gezen jandarma ekipleri, yaralı buldukları şahini, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevlilerine teslim etti. Yaralı şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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