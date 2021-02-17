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Nihat Özdemir: Maçlar 1 Nisan tarihine kadar seyircisiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Maçlar 1 Nisan tarihine kadar seyircisiz oynanmaya devam edecek. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz" dedi

Nihat Özdemir: Maçlar 1 Nisan tarihine kadar seyircisiz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

SEYİRCİLİ MAÇLARIN PLANLAMASI

Nihat Özdemir: Görüşmelerimiz her hafta devam ediyor. 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok, 45 gün sonra tekrar oturacağız ve bir değerlendirme yapacağız. Bunun kararını verecek olan biz ve Sağlık Bakanlığı'dır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FINALİ ÖNCESI HAZIRLIKLAR

Nihat Özdemir: Atatürk Olimpiyat Stadı'mız çok iyi gözüküyor. TFF Süper Kupa maçında bunu denedik ve kar yağan, soğuk hava şartları vardı. Rüzgar panelleriyle rüzgarı engellemeye çalıştık ve başarılı da olduk. Yönetim Kurulu Üyemiz Nuri Akın'a teşekkür ediyorum. Yağışlara rağmen altyapıyı çok iyi hazırladığımız için ve çimin de çok kaliteli olması bir araya gelince, sahamız futbol oynamaya çok elverişli oldu. Belli kapasitede seyircili oynamayı da hedefliyoruz.

Bununla ilgili UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah aşı da belli bir noktaya gelirse Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamak istiyoruz. Türkiye'nin bir turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz.

DIĞER STATLARDAKİ ZEMİNİN DURUMU

Nihat Özdemir: Yalnızca çim ekmekle bir stadyumun zemin şartları iyidir diyemeyiz, önemli olan drenajın çok iyi yapılmasıdır. Yapmakla da kalınmaz, bakımı da çok önemlidir. Hollanda maçını TT Stadyumu'nda oynamak istedik. Maalesef Kasımpaşa maçında gördük, ben bu sahanın drenajının iyi olmadığına inanıyorum. Drenajı iyi olsaydı, bu saha bu hale gelmezdi. Belki o maçı da Atatürk Olimpiyat Stadı'na taşıyabiliriz.

PANDEMİ KOŞULLARINDA LİGLERİN DURUMU

Nihat Özdemir: Spor Toto Süper Lig, 42 haftalık bir lig. Yeni isimler de hayırlı olsun, inşallah güzel maçlar seyrederek sezonu sonlandırırız. Eylül ayı ortalarında birçok kesimden sezonun gidişatına dair negatif açıklamalar oldu. İnandık, kulüplerimizle oturduk ve pandemi döneminde ne gibi tedbirler alacağımıza karar verdik. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yarışın içinde. Alanyaspor, Hatayspor ve Gaziantep FK da şampiyonlukta iddia sahibidir diyebilirim.

Şimdi hedefimiz, kalan 17 haftayı da sağlıklı bir şekilde tamamlayarak 16 Mayıs'ta bütün liglerimizi bitirmek istiyoruz. Bundan dolayı tüm kulüp başkanlarıma, teknik direktörlerime ve sahada ter döken futbolcu kardeşlerime candan teşekkür ediyorum.

VAR SİSTEMİ... FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

Nihat Özdemir: Avrupa'nın en iyi VAR sistemine sahibiz. Herkes VAR'ı suçluyor. Hata yapan hakemlere gereken cezayı biz veriyoruz. Tabi ki hata olabilir, bakmamız gerek nokta kasıt olup olmadığı. Önce Fenerbahçe dediler şimdi MHK, Galatasaray'ı şampiyon yapacak diyorlar. Bu işten vazgeçelim. Biz bu hakemlerle ligi tamamlayacağız. Maç kaybediyorlar çıkıyorlar VAR, kazanıyorlar VAR. Teknik direktörler, kulüp başkanları ne olursunuz maçlardan sonra çıkıp sadece taraftara mesaj vermek için açıklamalarda bulunmayın. Hakeden sezon sonu şampiyon olacak.

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