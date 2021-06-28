Nijerya'da silahlı çetelerin kampı imha edildi 0:00 / 0:00

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Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Talata Marafa bölgesindeki çete üyelerinin kampına hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda çete üyelerinin kampının imha edildiğini kaydeden Nwachukwu, çok sayıda silahlı çete üyesinin de öldürüldüğünü aktardı.

Nwachukwu, operasyonda silahlı çetelere ait silah, araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

OTLAK KAVGASI

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.