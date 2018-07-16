Nikaragua'da 1990'dan bu yana en şiddetli gösteriler: Üç ayda 200'den fazla kişi öldü

Nikaragua'da güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde en az 10 kişi daha hayatını kaybetti. Yaklaşık üç aydır süren olaylarda ölenlerin sayısı 200'ü geçti.
Nikaragua'da iç savaşın sona erdiği 1990 yılından bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalarda, göstericiler yolsuzluk yapmakla suçladıkları Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Devlet Başkanı eşi Rosario Murillo'nun istifasını istiyor.
Ortega ise, muhalefetin 'öfkeyle' hareket ettiğini söyleyip huzurun sağlanması çağrısında bulunuyor.
Nikaragua'da polis ve Ortega'ya bağlı milisler Pazar günü ülkenin güneydoğusunda, 'Temizlik Operasyonu' başlattı. Polis, barikatların temizlenmesi için muhaliflere baskın düzenledi.
Nikaragua İnsan Hakları Derneği'nden Alvaro Leiva, güvenlik güçlerini taşıyan en az 22 aracın bölgeye girdiğini ve operasyonda 4'ü güvenlik gücü, 6'sı sivil en az 10 kişinin öldüğünü söyledi.
Leiva, hükümete bağlı birliklerin Managua'nın 25 km güneydoğusundaki Masaya şehri yakınlarında 'muhaliflere saldırdıklarını' söyledi.
Sokaklarda keskin nişancıların konuşlandığını ifade eden Leiva, Masaya halkına 'evlerinden çıkmamaları' uyarısında bulundu.
AFP haber ajansına konuşan bir gösterici, "Polisin ve Kalaşnikoflu paramiliter grupların saldırısına uğradık" dedi.
Pazar günü hükümet ile muhalefet arasında uzlaşı sağlanması için çalışan Ulusal Diyalog grubu üyelerinin de saldırıların hedefi olduklarına dair haberler geldi.
Aracılardan olan Psikopos Abelardo Mata'nın arabasının güvenlik güçlerinin ateşi nedeniyle hasar gördüğü ve camlarının kırıldığı bildirildi.
Cuma günü de ülke genelinde Ortega'nın istifası için genel greve gidildi.
Gösteriler, 1970'lerde Anastasio Somoza diktatörlüğüne son verilmesini sağlayan Markisst Sandinista hareketinin eski gerillalarından olan Ortega'nın bütçeyi hafifletmek için emeklilik gelirlerinde kesintiye gitme önerisi üzerine başladı.
Ortega'nın planı daha sonra geri çekilse de muhalefet ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar tırmandı.
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