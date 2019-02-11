"Nikos Kosmas kimdir?" sorusu Survivor izleyicileri tarafından merak edildi. Yarışmadaki performansı ve yakışıklılığı ile ilgiyi üzerine çekiyor. Peki Nikos Kosmas kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

NİKOS KOSMAS KİMDİR?

Nikos Kosmas 26 yaşında ve Atina’da yaşıyor. Spor kariyeri çok küçük yaşta karate ile başlamış, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları da olmak üzere birçok madalya ya sahip. Karate antrenörü ve personal trainer olarak çalışıyor. Kariyeri esnasında birçok Türk atlet ile karşı karşıya yarıştı. Onun için Survivor bir iş günü daha!