"BİR SÜRE BU KAPASİTE İLE DEVAM EDECEK"

Yakın zamanda doğa ile ilgili "Uyan Anne" isimli bir şarkısının çıkacağını da duyuran ünlü şarkıcıya Hülya Avşar'ın, "Sahneleri özlemedim. Doğru düzgün sahne mi var? Şimdikilere 'Sahne' diyemiyorum ben. 'Lokal' desem daha doğru olur." sözleri hatırlatıldı.

Nil Karaibrahimgil, konuyla ilgili, "Bu süreçte işimizi böyle devam ettireceksek ne yapalım? Sağlıklı olan buysa bir süre bu kapasite ile devam edecek." diyerek, Avşar'ın sözlerine katılmadığını belirtti.