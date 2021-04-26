68 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

1980'ler... Bazı fotoğraflar efsanedir... Neco (Tahir Nejat Özyılmazel),Oya Germen, Füsun Önal, Ali Poyrazoğlu ve ben... Hem çalıştığımız hem gezdiğimiz hem de eğlendiğimiz yıllarda...