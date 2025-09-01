Nilperi Şahinkaya, annesine veda etti

Nilperi Şahinkaya, annesinin acısıyla sarsıldı. Şahinkaya, acı haberi; "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim" sözleriyle duyurdu.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Meltem Vural, son yolculuğuna uğurlandı. Vural'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

REKLAM

Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi, bu acılı gününde oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Birçok meslektaşı, bu zor gününde Nilperi Şahinkaya'yı teselli etti. Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Şükran Ovalı, Uraz Kaygılaroğlu ve Merve Dizdar da cenazeye katıldı. Hakan Sabancı'dan ayrılan Hande Erçel, cenazede eski sevgilisi Kerem Bürsin ile aynı karede görüntülendi.

Berk Oktay - Yıldız Çağrı Atiksoy