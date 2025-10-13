Habertürk
Habertürk
        Nilperi Şahinkaya, annesinin evini ziyaret etti - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya, annesinin evini ziyaret etti

        Anne acısıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, Ankara'daki annesinin evinde yaşadığı duygusal anları paylaştı; "Burada olmak bana o kadar iyi geldi ki"

        Giriş: 13.10.2025 - 22:39 Güncelleme: 13.10.2025 - 22:39
        Annesinin evini ziyaret etti
        Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural’ı Ağustos ayında kaybetmişti.

        Anne acısıyla sarsılan Nilperi Şahinkaya, Ankara'daki annesinin evini ziyaret ettiği anlarda yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Nilperi Şahinkaya paylaşımında şunları dile getirdi; "Son bir buçuk yıl annemle İstanbul'daydık zaten, birlikte. Ondan önce annem burada, Ankara'daki evinde yaşıyordu. Ben de uzun süredir gelemiyordum ve buraya gelmek benim için o kadar korkutucuydu ki, size anlatamam. Sürekli kuruntu yapıyordum, 'O eve nasıl gireceğim? Mahvolacağım, her şey kötü olacak' diye… Dün İstanbul'daki evimde yataktan bile kalkamadım; endişelenmekten ne yapacağımı bilemedim. Ama buraya geldiğimde hissettiklerim tarifsiz… Biliyor musunuz, aslında burası bana aitmiş. Bu evde olmak bana o kadar iyi geldi ki… İşte, gelecekle ilgili kuruntu yapıyoruz ama hiç düşündüğümüz gibi olmuyor."

        #nilperi şahinkaya
