Nilperi Şahinkaya: Görmedim

"GÖRMEDİM"

Nilperi Şahinkaya, "Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir'in tatilde çekilen bikini bikinili fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu, siz en çok kime yakıştırdınız?" sorusuna "Ben onlarınkini görmedim" yanıtını vermekle yetindi.