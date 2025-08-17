Habertürk
        Nilsu Berfin Aktaş, yeni yaşını sevgilisiyle kutladı - Magazin haberleri

        Nilsu Berfin Aktaş, yeni yaşını sevgilisiyle kutladı

        Nilsu Berfin Aktaş, 27'nci yaşını kutladı. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı yapımcı Tolga Aykut, sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı

        Giriş: 17.08.2025 - 21:59 Güncelleme: 17.08.2025 - 22:05
        Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 27'nci yaşını özel bir doğum günü organizasyonuyla kutladı.

        Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ise, Aktaş’ın yeni yaşını romantik bir paylaşım yaparak sosyal medyada kutladı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Nilsu Berfin Aktaş
        #Tolga Aykut
