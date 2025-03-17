Nilüfer'den yeni şarkı
Nilüfer, dinleyicileriyle buluşacak yeni şarkısı 'Sebebi Sen' ile yine kalplere dokunmaya hazırlanıyor
Türk pop müziğinin efsane ismi Nilüfer, dinleyicileriyle buluşacak yeni şarkısı 'Sebebi Sen' ile yine kalplere dokunmaya hazırlanıyor. Güçlü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında derin izler bırakan sanatçı, ayrılığın hüznünü ve kalpte bıraktığı yaraları anlatan yeni şarkısıyla 21 Mart’ta müzikseverlerle buluşacak.
Sözleri Gülsen Karatoprak, müziği ise Volga Tamöz imzası taşıyan 'Sebebi Sen'in mix & masteringi Tarık Ceran / Digilog by TC tarafından yapıldı.
Şarkıya, Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, sanatçı Dilara Başköylü’nün yapay zekâ teknolojisiyle oluşturduğu özel bir klip eşlik edecek. Klip çekimleri Greenbox’ta gerçekleştirildi.
Ayrılık acısının en yalın ve güçlü şekilde hissedildiği şarkı, dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.
Sebebi Sen
Gülüşlerim kayboldu
İsterim mahvoldum geriye ver
İnanırım sana nasılsa
Yalandan bile olsa bir gülüver
Bu büyük soygun
Kıldan ince sana boynum
Birazcık huysuzum
Yokluğunda yorgunum
Kuşlar göçtü
Işıklar söndü
Sebebi sen
Dünya durdu
Şarkılar hep sustu
Sebebi sen
Kadehler dolsun
Bu büyük bir bozgun
Sebebi sen
Bir buluttum yağmur oldum
Fırtınayla savruldum
Sebebi sen