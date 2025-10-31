Habertürk
        Haberler Müzik Nilüfer'in 5 bin kişilik korosu

        Nilüfer'in 5 bin kişilik korosu

        Yaz aylarında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 5 bin kişilik dev bir koro eşliğinde unutulmaz bir konsere imza atan Nilüfer, bu kez de sonbahar akşamında, sevenleriyle Harbiye'de yeniden buluştu

        Giriş: 31.10.2025 - 10:35 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:35
        Nilüfer'in 5 bin kişilik korosu
        Yaz aylarında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda 5 bin kişilik dev bir koro eşliğinde unutulmaz bir konsere imza atan Nilüfer, bu kez de sonbahar akşamında Vigor Sanat Organizasyonluğunda sevenleriyle Harbiye’de yeniden buluştu.

        Konserine şu sözlerle başlayan sanatçı; “Aşkta yalan olmalı mı, olmamalı mı? Hala var mı saf, temiz, duru aşklar? Mutlaka vardır. Sevenlere, aşık olanlara… Aşıklar için şarkılarımı söyleyeceğim. Hoş geldiniz.” diyerek müzikseverleri selamladı.

        Yaza damgasını vuran yeni şarkıları; 'Sebebi Sen' ve 'Bir Güle Kandım' şarkılarının yanı sıra "Güzel şarkılar böyledir, hiç eskimezler" diyen Nilüfer, 'Ta Uzak Yollardan', 'Göreceksin Kendini', 'İnkar Etme', 'Mor Menekşe' gibi efsaneleşmiş şarkılarını da Harbiye’yi dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi.

        Sahnede sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Nilüfer, müzikseverlerle bol bol sohbet etti. "Bu akşam hava çok güzel, yağmur yağacak diye çok korktum. Çok şanslıyım. Zaten ben hep şanslıydım. Ne mutlu bana! Bunca sene… Dile kolay, 52 sene! 1972’den bu yana sizler buradasınız, her zaman benimlesiniz. İyi ki varsınız. Ben de bunu hak etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim" diyen Nilüfer’in konuşmasından sonra amfi tiyatrodan "Seni seviyoruz" sesleri yükseldi.

        HARBİYE’DE CUMHURİYET COŞKUSU

        Nilüfer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkulu sözlerle kutladı: Dün Cumhuriyet Bayramı’ydı, Cumhuriyetimizin 1027nci yılını kutladık. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyeti yaşatmaya ant içiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk öyle bir lider ki, tüm dünyanın önünde eğildiği bir lider. Atatürk gerçekten büyük bir sevda… O kadar çok sevilmeyi, minnet duyulmayı hak ediyor ki! Eğer o olmasaydı biz burada olmayacaktık. Bundan sonra da hep onun izinde, onun ilkeleriyle devam etmeye; Cumhuriyeti yaşatmaya ve Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuza kadar yaşatmaya kararlıyız. Parlasın sonsuza dek!” diyerek 'Parla' marşını seslendirdi. Türk bayraklarıyla sanatçıya eşlik eden müzikseverlerle Harbiye kırmızı beyaza büründü.

        MEME KANSERİ FARKINDALIK AYINDA NİLÜFER’DEN ANLAMLI MESAJ

        “Bugün burada bir seyircim var, Necla hanım, bir rahatsızlık geçirmiş ve geldiği ilk konser benim konserimmiş. Ona sevgilerimi gönderiyorum. Benim konserime geldiğiniz için çok mutluyum Necla Hanım. Biliyorsunuz ki ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı... 10 yıl önce benim de başımdan geçti bu hastalık. Doktorlar bana ilk söylediğinde aklıma sadece kızım geldi ve ağladım. Üç ay kadar kemoterapi aldım ve saçlarım döküldü ama ben bundan hiç rahatsızlık duymadım. Saç dökülmeleri falan inanın bunlar gelir geçer. Erken teşhisin önemi çok büyük, lütfen kendinizi ihmal etmeyin.” sözleriyle Nilüfer, kadınlara güç, umut ve farkındalık dolu bir konuşma yaptı.

        Yıllara meydan okuyan sesi ve hiç düşmeyen sahne enerjisiyle müzikseverler için bir klasik haline gelen Nilüfer’in Harbiye konseri, dinleyicilerini yeniden müzikle dolu bir yolculuğa çıkardı.

