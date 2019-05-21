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Nilüfer'in yeni imajı dikkat çekti

Usta sanatçı Nilüfer, Kıbrıs'ta verdiği konserde kahkül model kesilmiş saçları ve beyaz mini ceket elbise kıyafeti ile dikkat çekti

Nilüfer

Pop müziğin efsane ismi usta yorumcu Nilüfer, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konseri için Kıbrıs’ta bir otelde sahneye çıktı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100 yıl kutlamalarında keyifli bir konser veren sanatçı kahkül model kesilmiş saçları ve beyaz mini ceket elbise kıyafeti ile dikkat çekti.

Hafta sonunda Kıbrıs’ta Cuma ve cumartesi geceleri bir otelde sahneye çıkan usta yorumcu Nilüfer, Kıbrıs’ta rüzgar gibi esti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl kutlamalarına denk getirilen konserinde eskimeyen şarkılarını seslendiren sanatçıyı dinlemeye kalabalık bir dinleyici grubu geldi. Keyifli geçen konserde ünlü sanatçı 19 Mayıs’a vurgu yaparak “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet saygı ve rahmetle anıyorum. Atatürk’e şu anda sahip olduğumuz her şey için minnet duymalıyız” dedi.

Nilüfer yeni saç modeli kahküllü saçı ile beğeni toplarken giydiği beyaz renk ceket elbise mini modeli ile de dikkat çekti. Nilüfer yoğun bir tempoda devam eden müzik çalışmaları ve konser programı ile ilgili de konuştu. Sanatçı 28 Haziran gecesi 'Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacağını belirtti. Bu konser için hazırlandığını belirten sanatçı “İstanbul’da sevenlerimiz ile 28 Haziran gecesi Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşuyoruz” dedi.

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