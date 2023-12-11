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        Haberler Müzik Nilüfer: Sanatta 50'nci yılımı devirdim - Magazin haberleri

        Nilüfer: Sanatta 50'nci yılımı devirdim

        Nilüfer, Bostancı Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. "Sanatta 50'nci yılımı devirdim" diyen şarkıcı, duygularını "Hayatımın en unutulmaz konserlerinden biri oldu" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:38
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        "Sanatta 50'nci yılımı devirdim"
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        Nilüfer, Bostancı Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. Şarkıcı, 'Son Arzum', 'Ta Uzak Yollardan', 'Seni Beklerim Öptüğüm Yerde', 'Erkekler Ağlamaz', 'Böyle Ayrılık Olmaz', 'Dünya Dönüyor', 'Yolcu Yolunda Gerek', 'Kavak Yelleri', 'Mor Menekşe', 'Haram Geceler', 'Kim Arar' ve 'Boşvermişim Dünyaya' gibi şarkıların yanı sıra (100'üncü Yıl Marşı) 'Parla'yı da söyledi.

        Nilüfer, unutulmaz söz ve bestelerin sahibi Kayahan, Aysel Gürel ve Onno Tunç’u da sahnede anmadan geçmedi.

        "HAYATIMIN EN UNUTULMAZ KONSERLERİNDEN BİRİ OLDU"

        Şarkıcı ayrıca "İyi ki varsınız. Hayatımın en unutulmaz konserlerinden biri oldu. Sanatta 50'nci yılımı devirdim. Uzun zamandır Bostancı'da konser vermemiştim. İyi ki varsınız sevgili müzikseverler" ifadelerini kullandı.

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        #nilüfer
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