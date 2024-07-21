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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Nipah virüsü bir can aldı | Dış Haberler

        Nipah virüsü bir can aldı

        Hindistan'ın Kerala eyaletinde, Nipah virüsü nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin virüs belirtileri gösterdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:51 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:59
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        Nipah virüsü bir can aldı
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        Indian Express gazetesinin haberine göre, eyaletteki sağlık yetkilileri, 14 yaşındaki bir çocuğun 10 gün önce ateşinin çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

        Eyalet Sağlık Bakanı Veena George, Nipah virüsü teşhisi konulan çocuğun müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.

        Çocuğun temas ettiği 4 kişinin virüs belirtileri gösterdiğini aktaran George, bu kişilerden birinin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

        Ayrıca, eyalet sağlık birimi, virüs için uyarı verilen Malappuram bölgesinde "kontrol odası" kurdu.

        Hayatını kaybeden çocuğun yakınlarına Nipah testi yaptırmaları çağrısı yapan yetkililer, çocukla temas etmiş olabilecek kişilerin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

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        NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

        Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

        Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral bir enfeksiyon olan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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