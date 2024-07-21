Nipah virüsü bir can aldı

Indian Express gazetesinin haberine göre, eyaletteki sağlık yetkilileri, 14 yaşındaki bir çocuğun 10 gün önce ateşinin çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Eyalet Sağlık Bakanı Veena George, Nipah virüsü teşhisi konulan çocuğun müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çocuğun temas ettiği 4 kişinin virüs belirtileri gösterdiğini aktaran George, bu kişilerden birinin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Ayrıca, eyalet sağlık birimi, virüs için uyarı verilen Malappuram bölgesinde "kontrol odası" kurdu.

Hayatını kaybeden çocuğun yakınlarına Nipah testi yaptırmaları çağrısı yapan yetkililer, çocukla temas etmiş olabilecek kişilerin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

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