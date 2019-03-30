Ankara'nın Çankaya ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde, Ankara Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Yeliz Y., iddiaya göre nöbetten çıktıktan sonra, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G.'nin evine gitti. Hasan Hüseyin G., nişanlısını aynı birimde çalışan iş arkadaşının eve bıraktığını görünce tepki gösterdi. Evde kıskançlık nedeniyle tartışan genç çifti, Hasan Hüseyin G.'nin anne ve babası sakinleştirdi.

TARTIŞMA OTOMOBİLDE DEVAM ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Hasan Hüseyin G., saat 23.30 sıralarında Keçiören'deki evine bırakacağı nişanlısı ile otomobiline bindi. Genç çift, araçta aynı nedenle tartışmaya devam etti. Yeliz Y., tartışma sırasında tabancasını başına dayayarak ateş etti. Nişanlısını kanlar içinde gören Hasan Hüseyin G. de iddiaya göre aynı silahla kendini başından vurdu.

ÖTEKİ DE YOĞUN BAKIMDA

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yeliz Y.'nin öldüğü belirlendi. Yaralı olan Hasan Hüseyin G. ise ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Hüseyin G.'nin, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yeliz Y.'nin tabancasında yapılan incelemede hem kendisinin hem de nişanlısı Hasan Hüseyin G.'nin parmak izine rastlandı.

TEMMUZ AYINDA EVLENECEKLERDİ

Yeliz Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi. Çiftin, temmuz ayında evlenmeyi planladıkları öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.