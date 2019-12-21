Japon otomobil üreticisi Nissan, tüm fabrikalarında kullanılmak üzere geliştirdiği ileri teknoloji ve ekipmanlarına yönelik olarak 300 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamada, söz konusu yatırım ile, üretim operasyonlarının daha esnek, verimli ve sürdürülebilir hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, yatırımın yeni nesil elektrikli ve akıllı otomobiller sunulmasına da yardımcı olacağı kaydedildi.

Yenilikleri ilk olarak Japonya’daki Tochigi Fabrikası’nda uygulamaya alan Nissan'ın, 2020’de yeni üretim teknolojisini farklı ülkelerdeki fabrikalarında da uygulayacağı bildirildi

Araçlarının kapasitesinde eşi görülmemiş bir evrimle karşı karşıya olduklarını söyleyen Nissan’ın Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Başkan Yardımcısı Hideyuki Sakamoto, "Bizim görevimiz, araba üretimini yeniden gözden geçirerek bu evrimi gerçeğe dönüştürme. Bu aynı zamanda, uzman teknisyenlerimizin mevcut becerilerini, hâkim oldukları tekniklerden yeni ve keşfedilmemiş alanlara kaydırmak anlamına geliyor" dedi.

MONTAJ HATTI YENİLENİYOR

Yeni yatırım kapsamında devreye alınan 'evrensel güç aktarma montaj sistemi' ile, tüm aktarma araçlarını bir kerede monte etmek için otomatik bir palet kullanılacağı bildirildi. Buna göre, sistem, aracın boyutlarını montaj sırasında gerçek zamanlı olarak ölçüyor ve palet buna göre mikro ayarlamalar yaparak güç aktarma organlarının milimetrik doğrulukta monte edilmesini sağlıyor.

Yeni sistemle birlikte aynı palet üç çeşit güç aktarma organını (içten yanmalı motor, e-POWER ve saf elektrik) monte edebiliyor ve 27 farklı aktarma organı kombinasyonunu birleştirip monte edebiliyor.

Nissan'dan yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar sadece eğitimli ustalar tarafından gerçekleştirilebilen ve uzmanlık becerisi gerektiren bazı iş süreçlerini dijital hale getirileceği ve bu süreçlerin bazılarında eğitimli robotların kullanılacağı kaydedildi.

Bu süreçlerin bir örneği olarak da, su yalıtımı sağlanması için araç gövdesinin etrafındaki dikişlere macun benzeri bir malzeme uygulanması gösteriliyor.