Nitra - Spartak Trnava rakamlar

Nitra ve Spartak Trnava, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:45. Nitra 1 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Spartak Trnava 6 puanda ve 6. sırada. Nitra, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Spartak Trnava, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 363 kodlu maçı oynayanlar; Nitra galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Spartak Trnava galibiyet oranı 2.50.

Nitra son haftadaki Slovan Bratislava müsabasında 0-1 yenildi.

Spartak Trnava, Dunajska Streda karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Nitra, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Nitra, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Spartak Trnava ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Spartak Trnava, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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