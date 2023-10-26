ABD'de bir kişi 3 farklı saldırıda 22 kişiyi öldürdü! Çok sayıda yaralı... - Son dakika haberler

ABD'de bir kişi 3 farklı saldırıda 22 kişiyi öldürdü! Çok sayıda yaralı... - Son dakika haberler

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Tek bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırılar en az üç bölgede gerçekleşti, şüpheli halen aranırken saldırganın kimliği hakkında detaylar ortaya çıktı.