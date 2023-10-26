ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
ABD'nin Maine eyaletinde Lewiston şehrinde gerçekleşen 3 silahlı saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 60'a yakın kişi yaralandı. Tek bir kişi tarafından gerçekleşen saldırıların zanlısı aranıyor
ABD'nin Maine eyaletinin Lewiston kentinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişi yaralandı.
Tek bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırılar en az üç bölgede gerçekleşti, şüpheli halen aranırken saldırganın kimliği hakkında detaylar ortaya çıktı.
Lewiston polisi, saldırganın 40 yaşındaki Robert Card isimli şahıs olduğunu açıkladı. Washington Post'ta yer alan haberde, Card'ın mental sağlık sorunlarıyla mücadele eden eski ordu mensubu olduğu belirlendi.
Card'ın bu yaz iki hafta boyunca akıl sağlığı merkezinde kaldığı da belirtildi. 4 Nisan 1983 doğum olan Card'a dair bilgisi olanların yetkililere ulaşması istendi.
40 yaşındaki saldırgan, Sparetime Recreation isimli eğlence merkezi ve bowling salonunda ayrıca buradan yaklaşık 7 km uzaklıktaki Schemengees Bar & Grille'de silahlı saldırı düzenledi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.
Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.
22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 60 kişinin yaralandığı saldırının zanlısı Card, yetkililer tarafından halen aranıyor.