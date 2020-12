PSG Medipol Başakşehir maçında 4. hakemin Pierre Webo’ya karşı kullandığı ırkçı söylem sonrası sahadan çekilen temsilcimiz için sosyal medyada destek paylaşımları yağıyor. Irkçılığa karşı sık sık kullanılan slogan olan "No to Racism" ifadesinin Türkçe karşılığını sizler için hazırladık. Peki No to Racism ne demek? No to Racism ne anlama geliyor? İşte anlamı...

"NO TO RACİSM" GÜNDEMİ

No to racism ne demek? Negro ne demek? PSG Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Medipol Başakşehir sahadan çekildi. Yaşanan bu gelişme sonrasında Başakşehir maçının iptal olup olmadığı ve hakemin Webo'ya ne söylediği araştırılıyor.

NO TO RACİSM NE DEMEK?

No to Racism, Türkçe'de "Irkçılığa Hayır" anlamına gelmektedir.