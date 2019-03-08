İlk bölümde Cevran ailesinin kızı Selvi Cevran (Özden Özkan) ve PTT memuru Namık’ın aşkı (Orkun Ok) neredeyse Elmalı’da krize sebep olacaktı. Aşkı için, ailesine karşı çıkıp evi terk ederek Namık’a kaçan Selvi Cevran, Barış Binbaşı’nın (Yurdaer Okur) da yardımıyla evine döndü. Amacı âşıkları birbirinden ayırmak olmayan Barış Binbaşı’nın planı ne? Genç âşıklar birbirine kavuşabilecek mi?

Yürekleri ısıtan bir diğer aşık da Jandarma Tabip Asteğmen Kerem (İbrahim Kendirci) oldu. Hamamcı Zühtü’nün tek kızı Şirin’e (Sultan Elif Taş) abayı yakan Kerem, aşkına cevap alabilecek mi? İlk bölümde aşkı karşılıksız kalan Kerem, Şirin’in kalbine girmeyi başarabilecek mi?

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!